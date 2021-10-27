Футбольный клуб «Аталанта» обыграл «Сампдорию» в матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Сампдория» открыла счёт в матче уже на 10-й минуте встречи. Спустя 7 минут «Аталанте» удалось сравнять счёт: Кристоффер Аскильдсен забил мяч в свои ворота. Через несколько минут гости уже вышли вперед. Дуван Сапата забил мяч с передачи Давиде Дзаппакосты.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 78-й минуте встречи и поучаствовал в третьем голе своей команды. На 90+5 минуте он сделал результативную передачу на Йосипа Иличича, который и установил окончательный счет в матче.