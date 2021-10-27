Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров будет восстанавливаться от повреждения около 8-10 недель.

Официальное заявление по поводу состояния Кучерова появилось в «Твиттере» команды. Сообщается, что хоккеист успешно перенес операцию и теперь будет восстанавливаться около 8-10 недель из-за травмы нижней части тела.

Травму Никита Кучеров получил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз». Он не сумел продолжить матч после столкновения с нападающем «Вашингтона» Гарнетом Хэтэуэйем. Затем Кучеров попал в долгосрочный список травмированных.

Несмотря на свою травму, Кучеров сохранил шансы на участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Они пройдут в феврале 2022 года, а хоккеист может восстановиться и вернуться на лед уже к концу 2021 года.