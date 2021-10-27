Петербургский «Зенит» проиграл в матче против мадридского «Реала» в рамках шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги в сезоне-2021/22.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге на площадке СК «Юбилейный» и завершилась со счетом 75:68 в пользу гостей. Счет по четвертям — 22:13, 17:27, 20:17, 15:11. Лишь одну четверть (вторую) «Зенит» завершил с преимуществом.

Наиболее результативным игроком встречи в составе петербургского клуба стал Билли Бэрон, набравший 15 очков. Столько же набрал и защитник «Реала» Томас Эртель.

Это поражение стало для «Зенита» уже третьим в текущем розыгрыше турнира: ранее петербуржцы проиграли московскому ЦСКА и «Барселоне». После 6 туров «Зенит» идет на 9-м месте в турнирной таблице Евролиги, «Реал» занимает 2-е место.