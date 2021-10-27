Петербургский СКА обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на стадионе «Арена-Рига», основное время матча завершилось со счетом 4:4, по буллитам 3:2 победил СКА.

В составе СКА отличились Йоонас Кемппайнен, Иван Морозов, Валентин Зыков и Кирилл Марченко. За «Динамо» отличились Лукаш Радил, Гинтс Мейя, Оскар Цибулькис и Рис Скарлетт (последние две шайбы в большинстве). При этом в ворота СКА были заброшены еще две шайбы: Хантер Шинкарук отличился дважды, но оба взятия ворот были отменены.

В серии буллитов точными бросками отметились Никита Кусев, Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко, не реализовали свои попытки Марат Хуснутдинов и Иван Морозов. Голкипер СКА Александр Самонов сделал три сейва подряд: ему не смогли забить Лукаш Радил, Гинтс Мейя и Лаурис Дарзиньш.