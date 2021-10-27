Российский фигурист, воспитанник петербургской СШОР Дмитрий Шелковников выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи в соревнованиях юниоров-одиночников.

Фигурист набрал за прокат 74,82 балла, обойдясь без серьезных ошибок и падений.

Второе место пока занимает ещё один петербуржец — Семен Соловьев из школы «Звездный лед». Фигурист получил за свою короткую программу 73,10 балла.

Третье место — у представителя СШОР ЦСКА имени Жука Тимофея Платонова. Спортсмен получил 73,02 балла.

Ученик группы Этери Тутберидзе Николай Колесников идет только на 8-м месте с результатом в 67,17 балла. Он чисто исполнил в прокате тройной флип и двойной аксель, но упал с тройного лутца и потерял каскад, лишившись большого количества баллов.

Завтра, 28 октября, фигуристы покажут произвольные программы.