Российская гимнастка, 15-кратная чемпионка мира Дина Аверина высказалась о своих выступлениях на ЧМ по художественной гимнастике в Китакюсю.

Слова Авериной цитирует портал РИА Новости. Гимнастка поблагодарила всех за поддержку и отметила, что чувствует, как переживают фанаты.

«На Олимпийских играх (в Токио) не было зрителей, а сейчас трибуны нас подбадривают, мы идем, кайфуем, выступаем, делаем все, как говорит Ирина Александровна (Винер-Усманова)», — отметила Аверина, добавив, что они с сестрой Ариной стараются войти в поток и делать все так, как они умеют.

«День закончился, слава богу, завтра новый день, будем работать дальше и еще лучше», – заключила Дина.

Напомним, сегодня, 27 октября, Дина Аверина выиграла золотые медали ЧМ в упражнениях с мячом и обручем.