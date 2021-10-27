Сегодня, 28 октября, стали известны все участники 1/8 финала Кубка России по футболу в сезоне-2021/22.

Из клубов РПЛ в эту стадию автоматически пробились пять команд, вышедшие в еврокубки по итогам прошлого сезона: это петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив», «Сочи» и казанский «Рубин».

Через групповой этап в 1/8 финала пробились также выступающие в РПЛ московские ЦСКА и «Динамо», а также «Нижний Новгород» и тульский «Арсенал».

Также в следующую стадию вышли клубы более низших дивизионов: «Чайка» из Ростовской области, краснодарская «Кубань» (разгромившая в дерби «Краснодар»), «КАМАЗ» из Набережных Челнов, владикавказская «Алания», волгоградский «Ротор», калининградская «Балтика» и красноярский «Енисей».