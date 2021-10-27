Футбольный клуб «Барселона» уступил на выезде «Райо Вальекано» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра прошла на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев клуба.

Единственный гол в этом матче был забит на 30-й минуте колумбийским форвардом «Райо» Радамелем Фалькао. Автором результативной передачи в этой атаке стал Оскар Трехо.

У «Барселоны» были шансы сравнять счет в этом матче и свести игру к ничьей, но Мемфис Депай не сумел реализовать пенальти: сейв на счету вратаря «Райо» из Северной Македонии Столе Димитриевски.

«Барселона» идёт на 9-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, команда в этом сезоне проиграла уже 4 раза, в том числе — в двух последних турах.