На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи сегодня, 28 октября, состоится выступление юношей и девушек с произвольными программами.

На 12:00 по московскому времени запланирован старт соревнований у юниорок. После короткой программы лидирует ученица «Ангелов Плющенко» Софья Титова. На балл отстаёт фигуристка из группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова. Также в тройке оказалась петербурженка Надежда Понтелеенко.

На 15:30 по московскому времени запланирован старт выступлений юниоров с произвольными программами. Лидер после первого дня соревнований — Дмитрий Шелковников из петербургской СШОР. Также в тройку попали Семен Соловьев (СШОР «Звездный лед») и Тимофей Платонов (СШОР ЦСКА). Лишь 8-м идет ученик Этери Тутберидзе Николай Колесников. Он потерял каскад в короткой программе и набрал лишь 67 баллов.