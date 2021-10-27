Главные новости дня с гимнастических ковров, ледовых катков и баскетбольных площадок — в традиционном дайджесте главных событий дня от Nevasport за 27 октября:

15-кратная: Дина Аверина выиграла еще одно золото ЧМ за день, Арина – вторая с мячом

Российская спортсменка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она одержала победу в упражнениях с мячом, а на полчаса раньше была первой с обручем. Победительница набрала 129.125 балла. Серебряным призером стала ее сестра, Арина Аверина с 27.675 балла

«Зенит» уступил дома мадридскому «Реалу» в Евролиге

Петербургский «Зенит» проиграл в матче против мадридского «Реала» в рамках шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги в сезоне-2021/22. Игра состоялась в Санкт-Петербурге на площадке СК «Юбилейный» и завершилась со счетом 75:68 в пользу гостей. Счет по четвертям — 22:13, 17:27, 20:17, 15:11.

СКА обыграл рижское «Динамо» по буллитам, чуть не упустив победу в третьем периоде

Петербургский СКА обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на стадионе «Арена-Рига», основное время матча завершилось со счетом 4:4, по буллитам 3:2 победил СКА.

Мишина и Галлямов одержали победу на этапе Кубка России в Сочи

Российские фигуристы, чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли первый этап Кубка России в Сочи. По итогам двух соревновательных дней пара получила 231,96 балла.

Определились все 16 клубов, вышедших в 1/8 финала Кубка России

Сегодня, 28 октября, стали известны все участники 1/8 финала Кубка России по футболу в сезоне-2021/22. Изначально в 1/8 финала оказались 5 клубов, выступавших в еврокубках в этом сезоне — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Сочи», «Рубин». Через групповой этап в 1/8 финала пробились выступающие в РПЛ московские ЦСКА и «Динамо», а также «Нижний Новгород» и тульский «Арсенал». Остальные клубы в 1/8 финала — из дивизионов ниже.

СМИ: Трусова получила стрессовый перелом одной из костей стопы

Стал известен точный диагноз российской фигуристки Александры Трусовой, который она получила перед выступлением на этапе Гран-при в США. По информации портала «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Трусова получила стрессовый перелом одной из костей стопы.

Рублев обыграл Ивашко на старте турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист, олимпийский чемпион Андрей Рублёв выиграл первый матч турнира АТР в Санкт-Петербурге, во втором круге в двух сетах обыграв Илью Ивашко из Белоруссии. Счёт в матче по партиям — 6:4, 6:4 в пользу Рублёва. Теннисисты провели на корте один час и 29 минут.

Хачанов обыграл Маннарино и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист, серебряный призер Олимпиады Карен Хачанов сумел обыграть француза Адриана Маннарино в первом круге турнира АТР в Санкт-Петербурге. Игра состоялась на центральном корте «Сибур-Арены» и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 1 час и 25 минут.