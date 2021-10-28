В Нур-Султане, Казахстан, сегодня, 28 октября, стартует турнир серии ISU Challenger — Мемориал Дениса Тена.

На 11:30 по московскому времени запланирован старт выступления спортивных пар с короткими программами. Россию представят Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Надежда Лабазина/Алексей Святченко, Екатерина Петушкова/Евгений Маликов, Карина Акопова/Никита Рахманин.

На 13:30 назначен старт коротких программ у женщин. У России представителей нет, но выступят украинка Анастасия Шаботова, белоруска Виктория Сафонова, Екатерина Рябова от Азербайджана.

На 16:35 назначен старт мужской короткой программы. Сборную России представят Петр Гуменник, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.