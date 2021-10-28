Руководство «Барселоны» отправило Рональда Кумана с поста главного тренера клуба, сообщает официальный сайт сине-гранатовых. Об этом решении президент «Барсы» Жоан Лапорта проинформировал специалиста после поражения в 11-м туре чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).

Сегодня, в четверг, Куман попрощается с командой.

Рональд Куман был назначен на пост главного тренера «Барселоны» летом 2020 года. Ради работы в Каталонии специалист покинул сборную Нидерландов и не принял участия в чемпионате Европы в 2021 году.

Под руководством Кумана «Барселона» в прошлом сезоне завоевала Кубок Испании и стала третьей в чемпионате. В нынешнем сезоне команда занимает только девятое место в Ла лиге. В предыдущем туре «Барселона» проиграла дома принципиальному сопернику «Реалу» (1:2).

Куман уже входил в тренерский штаб «Барселоны» с 1998 по 2000 год, а в качестве футболиста защищал цвета команды с 1989 по 1995-й.