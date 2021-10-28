«Вегас» победил «Даллас» в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 3:2.

Счёт открыл нападающий «Старз» Люк Гленденинг на 3-й минуте. Уже через полторы минуты Ши Теодор забросил ответную шайбу.

Во втором периоде на 27-й минуте россиянин Александр Радулов вывел «Даллас» вперёд. За 1 минуту и 2 секунды до конца третьего периода Джонатана Маршессо вновь сравнял счёт.

Победный бросок в овертайме на 62-й минуте нанёс российский хоккеист Евгений Дадонов.

Ворота «Старз» защищал Антон Худобин, отразивший 18 бросков из 21.

Из россиян у «Далласа» на лёд также вышел Денис Гурьянов, у «Вегаса» — Даниил Мироманов.

«Даллас» после 7 матчей набрал 7 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. «Голден Найтс» с 6 очками идёт десятым.