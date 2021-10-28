«Флорида» обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:1. Ворота «Пантерз» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 30 бросков из 31 и был признан первой звездой матча. «Флорида» единолично возглавляет таблицу Восточной конференции, имея в активе 14 очков в 7 матчах. Команда выиграла все семь матчей.

«Бостон» идёт в таблице «Востока» 13-м с 6 очками.

В другой встрече «Филадельфия» одержала победу над «Эдмонтоном» со счётом 5:3. В первом звене победителей вышел Иван Проворов.

Ещё в одном матче «Торонто» в овертайме победил «Чикаго» — 3:2. Российский форвард «Мэйпл Ливз» Илья Михеев пропускал матч из-за травмы руки.