«Реал» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионат Испании по футболу — 0:0.

Команды играли в следующих составах:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Лукас Васкес, 69), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 69), Камавинга (Родриго, 46), Каземиро, Кроос, Асенсио (Азар, 69), Бензема, Винисиус Жуниор.

«Осасуна»: Эррера, Видаль, Унай Гарсия, Давид Гарсия, Круз, Санчес, Монкайола (Ойер, 90), Торро, Мартинес (Рубен Гарсия, 67), Авилья (Брашанац, 67), Кике Гарсия (Барберо, 89).

Несмотря на потерю очков, «Реал» вышел в лидеры Ла лиги с 21 баллом. Столько же очков на счету ещё трёх клубов — «Севильи», «Бетиса» и «Реал Сосьедад».

Чемпион Испании Атлетико занимает седьмое место с 18 очками, «Барселона», проигравшая в 11-м туре «Райо Вальекано» (0:1), идёт девятой.