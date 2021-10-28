В Италии впервые в истории из-за допинга был дисквалифицирован гондольер. Ежегодно в Венеции проводятся гонки на гондолах, называемые венецианской греблей.

В этом году заезды прошли 4 сентября. Серебро завоевал Ренато Бузетто, однако в его пробе был обнаружен запрещённый препарат — марихуана.

Адвокат Бузетто отмечал, что в регламенте гонок не прописывается запрет на допинг. Однако Антидопинговое агентство Италии этот довод не устроил: венецианская гребля также входит в его юрисдикцию, как и другие любительские виды спорта на территории Италии.

В этом году ВАДА существенно смягчило наказание за марихуану. Обсуждается также возможность полного исключения наркотика из списка допинговых препаратов.