Экс-хоккеист «Чикаго» Кайл Бич обвинил одного из бывших помощников тренера «Блэк Хоукс» в сексуальных домогательствах, сообщает TSN. 31-летний канадец подал в суд на Брэда Олдриджа, работавшего в клубе видеотренером, ещё в мае, но тогда имя истца не раскрывалось. Сейчас он сам рассказал об иске в интервью журналистам.

По словам Бича, в 2010 году он завершил свой первый сезон на юниорском уровне и был приглашён в клуб АХЛ «Рокфорд». После этого он был переведён в основную команду «Чикаго» для участия в тренировочном лагере.

По словам игрока, Олдридж домогался его, а когда тот пожаловался другому тренеру, тот оставил инцидент без внимания.

В 2013-м Олдридж был осуждён за сексуальное насилие над студентом колледжа. Кайл Бич покинул «Блэк Хоукс», так и не сыграв в НХЛ. Сейчас он выступает в чемпионате Германии за «Блэк Драгонз Эрфурт». В 2008 году он был выбран на драфте НХЛ под 11-м номером.

В мае 2021 года по итогам расследования «Чикаго» был оштрафован НХЛ на 2 миллиона долларов за неподобающую работу по данному инциденту. Генеральный менеджер Стэн Боумэн, при котором клуб трижды брал Кубок Стэнли, был отправлен в отставку.