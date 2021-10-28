Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса. По его словам, полностью защититься от болезни поможет вакцинация препаратом, а затем ревакцинация назальным спреем.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, — цитирует «РИА Новости» Гинцбурга. — То есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот».

Два дня назад стало известно, что в России подали заявку на испытания «Спутника V» в виде спрея для носа.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России уже 49 миллионов человек прошли полную вакцинацию от коронавируса.

По официальным данным COVID-19 унёс жизни 233 898 человек.