Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о ситуации с вакцинацией, без которой игроков могут не допустить на Australian Open.

«Насколько я понимаю, в Австралии нет такого, что они прямо заставляют. Они дают выбор: если у тебя есть вакцина, то ты можешь две недели провести в «пузыре» — отель, корты — и в это время спокойно тренироваться. По истечении двух недель ты вообще живёшь обычной жизнью. А если у тебя нет вакцины, то ты просто две недели сидишь в номере», — приводит слова Рублева ТАСС.

Теннисист подчеркнул, что за игроками остается право не делать прививку, но им такой вариант не подходит. По словам Рублева, он готов вакцинироваться, чтобы выступить на турнире, и в целом относится к вакцинации положительно.

Напомним, на данный момент Рублев занимает шестое место в рейтинге АТР, он уже квалифицировался на Итоговый турнир. Сейчас Андрей выступает на турнире SPb Open в Санкт-Петербурге, где вчера вышел в третий круг.