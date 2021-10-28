Фигуристка Анастасия Губанова рассказала, почему приняла решение сменить спортивное гражданство. Ранее спортсменка выступала за Россию, однако с этого года будет выступать за Грузию. По её словам, причиной стала огромная конкуренция в России.

«Я же вижу, какая в России конкуренция. В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами, — цитирует «Матч ТВ» Губанову. — Я все равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно».

По словам фигуристки, предложение перейти в сборную Грузии ей сделала глава Грузинской федерации фигурного катания Мариам Гиргобиани в 2020 году, когда большинство стран закрылись на карантин.

18-летняя Губанова — серебряный призёр финала юниорского «Гран-при».