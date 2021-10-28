Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в московском «Спартаке».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт с 20-летним футболистом будет подписан после того, как он пройдет медицинское обследование. Красно-белые заплатят за Хлусевича 3 миллиона евро.

Напомним, что Хлусевич дебютировал за «Арсенал» в 2018 году. Хавбек отыграл 48 матчей в составе тульского клуба, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. В нынешнем сезоне Даниил принял участие в 12 матчах РПЛ и записал на свой счет два гола.

«Спартак» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 12 турах. «Арсенал» с 12 баллами идет 13-м.