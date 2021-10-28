В японском Китакюсю продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Сегодня, 28 октября, состоятся финалы в индивидуальных дисциплинах.

На 13:15 по московскому времени запланированы финальные выступления в упражнениях с булавами. В 13:57 начнутся выступления девушек с лентой. Россию будут представлять две спортсменки: Дина и Арина Аверины.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Днем ранее Дина Аверина выиграла две золотые медали: в упражнениях с мячом и с обручем. Арина Аверина взяла серебро в упражнении с мячом. Отметим, Дина и Арина Аверины идут в лидерах квалификации индивидуального многоборья.