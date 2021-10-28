Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что в стране пока не планируют закрывать границы регионов из-за опасности распространения коронавируса.

Представитель Кремля рассказал, что у эпидемиологов возникли опасения в связи с введением нерабочего периода с 30 октября по 7 ноября. Специалисты считают, что граждане используют это время для того, чтобы отправиться в поездки.

«Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но, с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — приводит слова Пескова ТАСС.

Когда Пескову задали вопрос, не планируют ли власти закрыть региональные границы, пресс-секретарь ответил, что данная мера не приветствуется. Это будет «абсолютно последней мерой» в борьбе с коронавирусом, сказал Песков.