Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на новости о том, что Александра Трусова выиграла этап Гран-при в США с переломом стопы.

«Я не имею информации, что у Трусовой был перелом стопы. Вы вот так, на минуточку, себе представляете, что такое перелом и как можно с ним выступать? Вот лично я представляю! Глупо комментировать такие слухи, не имея подтверждений от врачей», — приводит слова Гончаренко Eurostavka.

Напомним, Трусова выступала на турнире в Лас-Вегасе с травмой ноги, но на тот момент характер повреждения не уточнялся. Спортсменка чисто исполнила обе программы, включив в произвольную четверной лутц.

Вчера, 27 октября, в СМИ появилась информация, что у Александры стрессовый перелом одной из костей правой стопы.

Стоит отметить, что выступления со стрессовым переломом действительно возможны: четыре года назад с аналогичной проблемой столкнулась Евгения Медведева.