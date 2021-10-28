В Санкт-Петербурге продолжается теннисный турнир категории АТР 250 SPb Open. Сегодня, 28 октября, россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев проведут матчи второго круга.

Соперником Карацева, посеянного под четвертым номером, станет австралиец Джон Миллман. Встреча начнется после 13:00 по московскому времени.

Хачанову, получившему шестой номер посева, предстоит сыграть с сербом Марином Чиличем, их встреча начнется не ранее 16:00. На старте турнира Карен уже обыграл француза Адриана Маннарино, а его соперник одолел испанца Альберта Рамоса.

Также сегодня определится соперник Андрея Рублева по третьему кругу, им станет победитель матча Ботик Ван де Зандшульп — Себастьян Корда.

Прямая трансляция игрового дня будет доступна здесь: