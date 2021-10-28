Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, в роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным рефери назначен Ян Бобровский. Отвечать за VAR будет Виталий Мешков, AVAR — Николай Богач.

Напомним, «Зенит» примет «Динамо» в пятницу, 29 октября. Игра будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На данный момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, имея 26 очков после 12 матчей. В прошлом туре подопечные Сергея Семака разгромили «Спартак» со счетом 7:1. «Динамо» идет на втором месте с 23 баллами, в предыдущей игре команда Сандро Шварца обыграла «Химки» — 4:1.