Портал стопкоронавирус.рф обновил статистику по количеству заболевших коронавирусом в России. На четверг, 28 октября, в стране выявлено 40 096 новых случаев заражения. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 8 392 697.

По состоянию на 22 октября 53 511 786 человек вакцинировались первым компонентом, 49 161 150 прошли полную вакцинацию. С начала пандемии от коронавируса скончалось 235 057 человек, еще 7 272 053 жителей успешно преодолели болезнь.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 1 159 россиян. По выздоровлению выписаны 29 318 человек.

Наибольший прирост заболеваемости вновь выявлен в Москве: за последние 24 часа там зафиксированы 8440 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавилось 3186 пациентов, в Московской области — 2639, в Ленинградской — 362.