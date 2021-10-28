На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи стартовала произвольная программа у девушек, выступающих в разряде КМС.

Спортсменки вышли на лед в 11:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна на сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

После короткой программы, состоявшейся накануне, в лидеры вышла ученица «Ангелов Плющенко» Софья Титова. На балл отстаёт фигуристка из группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова. Также в тройке оказалась петербурженка Надежда Понтелеенко.

Также сегодня состоится произвольная программа у юношей в разряде КМС, начало запланировано на 15:30 мск.