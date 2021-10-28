Канадский эксперт Эшер Хилл назвал 16-летнюю американскую фигуристку Алису Лю главным фаворитом предстоящего этапа Гран-при Skate Canada.

По словам Хилла, на вершине пьедестала он хотел бы видеть россиянку Алену Косторную, но считает, что она проиграет Алисе Лю.

«Её [Алисы Лю] катание улучшилось очень сильно, на льду она изумительна. Она ещё молодая, но уже заявила о себе во весь голос. Лю планирует пойти на тройной аксель. У неё тот же арсенал, что и у Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной. И я ставлю на то, что Алиса одержит победу», — сказал эксперт в интервью каналу CBC.

Напомним, что этап Гран-при будет проходить в канадском Ванкувере в период с 29 по 31 октября. От России выступят Косторная, Туктамышева и Камила Валиева.