Главный тренер сборной США по шорт-треку Стивен Гоф прокомментировал инцидент, произошедший во время эстафеты на первом этапе Кубка мира в Пекине (Китай). Американка Корин Стоддард врезалась в россиянку Софью Просвирнову.

«Как и София, я рассматриваю эту ситуацию как случайное столкновение спортсменов во внутренней части трассы. Когда участвующие в забеге команды разделяются на дорожке, это увеличивает риск такого столкновения, поскольку конькобежцы на разных этапах эстафеты больше не синхронизированы», — приводит слова Гофа Inoprosport.

Специалист пояснил, что Стоддард готовилась выйти на дорожку через один круг, а Просвирнова должна была вернуться в гонку через 2,5 круга, так как в тот момент отдыхала. спортсмены, находящиеся внутри, обычно не смотрят на соперников, а сосредотачивают внимание на своем партнере по команде, которые движется по дорожке.

Напомним, этап Кубка мира по шорт-треку завершился в Китае 24 октября. В эстафете россиянки заняли седьмое место. Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Елена Серегина и Анна Вострикова стали третьими в финале В.