Российские гимнастки Дина и Арина Аверины с лучшими результатами вышли в финал личного многоборья на чемпионате мира, который проходит в японском Китакюсю.

По итогам четырех упражнений в квалификации первое место заняла Дина Аверина, набравшая 85,175 балла. На второй строчке в протоколе расположилась её сестра Арина с результатом 83,650 балла. Замкнула тройку лидеров белоруска Алина Горносько (81,675).

Также россиянки вышли в финалы чемпионата мира на отдельных снарядах: в упражнении с булавами и лентой. Борьба за медали состоится сегодня, 28 октября, и начнется в 13:15 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Напомним, что вчера Дина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с мячом и обручем. Она стала 15-кратной чемпионкой мира.