Лидер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Тереза Йохауг может завершить карьеру после Олимпийских игр в Пекине

«Пока я ничего не решила. Всё будет ясно после завершения Олимпиды. Как бы то ни было, это правда — я могу уйти. Но… могу и остаться. Существует и третий вариант: беременность, роды и возвращение в спорт. Да, я рассматриваю и такую возможность», — приводит слова Йохауг Expressen.

По словам норвежки, в своих размышлениях она отталкивается от примера соотечественницы Марит Бьорген, которая после декрета вернулась на высокий уровень. Однако Тереза подчеркнула, что пока ничего не загадывает и на данный момент считает своей основной целью выступление в Пекине.

Ранее Йохауг уже сообщала, что планирует пропустить многодневку «Тур де Ски» в олимпийском сезоне.

Напомним, 33-летняя Йохауг — олимпийская чемпионка в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира.