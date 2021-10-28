На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю, стартовали финалы упражнений в отдельных видах.

В 13:15 по московскому времени началась борьба за медали в упражнении с булавами. В 13:57 стартует финал в упражнениях с лентой.

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Напомним, что сборную России представляют две спортсменки — Дина и Арина Аверины. Им также предстоит выступить в финале личного многоборья. Они квалифицировались в него с лучшими результатами.

Накануне Дина Аверина уже завоевала две золотые медали — в упражнениях с мячом и обручем. Она стала 15-кратной чемпионкой мира.