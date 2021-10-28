Бывший наставник сборной России по футболу Фабио Капелло оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук — сильный игрок, но у него не получается раскрыть свои индивидуальные качества. Главная проблема в том, что он не всегда хорошо готов физически, медленно принимает решения на поле. Но это могут быть и проблемы с психологией», — цитирует Капелло Sport24.

Капелло затруднился ответить на вопрос, стоит ли Миранчуку уходить в аренду из «Аталанты». По мнению специалиста, решать может только сам футболист, но на данный момент он работает под руководством Джан Пьеро Гасперини — тренера, с которым мечтают поработать многие игроки.

Напомним, недавно Миранчука признали худшим игроком «Аталанты» в двух матчах подряд — с «Удинезе» в Серии А и с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.