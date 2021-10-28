В Национальной хоккейной лиге сыгран первый отрезок нового сезона. Этот сезон будет носить особенный статус. Во-первых, впервые за два года болельщиков ждёт полноценный календарь (а не «порезанный» ковид-протоколами), а во-вторых, впервые за 8 лет в НХЛ будет пауза на Олимпийские игры. Разумеется, на Олимпиаде в Пекине одним из фаворитов будет сборная России. Предлагаем вам оценить игру кандидатов в сборную по итогам первых игр чемпионата. Nevasport выделил по семь российских хоккеистов НХЛ: тех, кто радует и тех, кто расстраивает. В первом материале – об игроках, порадовавших фанатов яркой игрой.

Александр Овечкин (левый нападающий, «Вашингтон»)

Овечкин был назван в списке из трёх «сборников», который 8 октября опубликовал ИИХФ. Однако проблемы хоккеиста в предыдущем сезоне поставили под сомнение его ведущий статус в национальной команде. Но этот сезон самый звёздный российский хоккеист проводит пока выше всяческих похвал. Форвард избавился от проблем со здоровьем и просто разрывает соперников как в молодые годы. На счету Ови уже 13 (8+5) очков в семи играх, в списке снайперов он идёт на первом месте, а в списке бомбардиров уступает лишь Коннору Макдэвиду (15 очков). В таблице лучших снайперов в истории лиги Овечкин штурмует уже первую четвёрку, так что уже сейчас нет никаких сомнений, кто будет играть на Олимпиаде в сборной под номером 8. И уже сейчас можно быть уверенным, на чьём свитере будет капитанская нашивка.

Евгений Кузнецов (центральный нападающий, «Вашингтон»)

Огромную роль в успехах Овечкина играет его партнёр по звену Евгений Кузнецов. В списке российских бомбардиров он уступает лишь капитану своей команды (5 голов, 5 передач, 10 очков), а в недавней игре с «Колорадо» оформил дубль.

Проблема только в том, что на данный момент у Кузнецова нет права участвовать в Олимпиаде-2022. В 2019 году он сдал положительный допинг-тест на кокаин и получил четырёхлетнюю дисквалификацию. С этим можно было бы жить, если бы Кузя был вратарём или «крайком». Но позиция центрфорварда в сборной сейчас кризисная, и ФХР работает над сокращением срока дисквалификации Кузнецова. Пока официального решения по его делу нет, остаётся только держать кулаки.

Владимир Тарасенко (правый нападающий, «Сент-Луис»)

Всего два года назад Тарасенко был едва ли не лучшим российским нападающим в НХЛ. Форвард за пять сезонов, с 2014 по 2019-й, наколотил 182 шайбы и набрал 356 очков в регулярке. Его вклад в победу «Блюз» в Кубке Стэнли-2019 переоценить невозможно.

Но увы, из-за тяжёлой травмы последние два года Тарасенко не играл, а мучился, пропустил большую часть матчей «Сент-Луиса», и некоторые даже стали предсказывать форварду скорое завершение карьеры.

Но в конце октября состоялся долгожданный ренессанс Тарасенко. В двух играх с «Лос-Анджелесом» он сперва отдал два голевых паса, затем оформил дубль. Сейчас на его счету 6 (3+3) очков, так что за правый фланг, даже с учётом ситуации с Кучеровым (о ней ниже) можно не беспокоиться.

Андрей Свечников (правый нападающий, «Каролина»)

Среди правых нападающих больше очков, чем Тарасенко, из россиян набрал только Андрей Свечников (5 шайб, 4 передачи, 9 очков). 21-летний форвард окончательно закрепился в статусе главной ударной силы «Каролины», и сомнений в его поездке в Пекин на данный момент нет никаких. В пяти матчах регулярного сезона НХЛ-2021/22 Свечников ещё ни разу не уходил со льда без набранных очков, а не забил только в игре с «Коламбусом» (два ассиста).

Дмитрий Орлов (защитник, «Вашингтон»)

Если фланги атаки у сборной России перенасыщены звёздами, то вот в обороне дела обстоят куда хуже. Мало кто из российских защитников может похвастаться сейчас серьёзными успехами. Тот же Михаил Сергачёв хоть и идёт с пятью (2+3) очками лидером среди российских защитников-бомбардиров, но его «Тампа» пропустила пока больше всех в Восточной конференции, а показатель полезности у Сергачёва – «минус 5».

Из тех, кто радует больше других, можно отметить Владислава Гаврикова из «Коламбуса» и, в первую очередь, Дмитрия Орлова из «Вашингтона».

Кажется, энергетика Овечкина передалась и другим российским игрокам «Вашингтона». Помимо Кузнецова, хорошо выглядит и Орлов. На его счету гол и три голевые передачи, регулярные подключения в атаку, а также лучший среди россиян показатель «плюс-минус» — «+6».

Илья Сорокин (вратарь, «Айлендерс»)

Лучший вратарь НХЛ последних лет Андрей Василевский в начале октября был назван в числе трёх хоккеистов сборной на Олимпиаду-2022, и тогда казалось, что сомнений в нашем первом номере точно не будет. Но последние события поставили этот тезис под сомнение.

Илья Сорокин заменил травмированного соотечественника Семёна Варламова, и теперь есть большие сомнения, что последний сможет вернуть себе место в «рамке».

Хотя началось всё не так радужно. В двух стартовых играх сезона Сорокин напропускал аж 11 шайб. Однако тренерский штаб не выпускал Кори Шнайдера, продолжая до последнего доверять россиянину. И тот оправдал доверие, выдав серию удачных игр. А в двух последних матчах Сорокин и вовсе сделал шатауты: 3:0 с «Аризоной», 2:0 с «Вегасом». Игроки «Голден Найтс» усиленно наседали на ворота россиянина, но тот был настолько безупречен, что соперникам оставалось биться в бессильной злобе.

Сейчас на счету Сорокина два сухих матча. У ещё шестерых российских голкиперов, выходивших на лёд в этом сезоне, в сумме ровно ноль сухих матчей.

Сергей Бобровский (вратарь, «Флорида)

Если кто и может поспорить с Сорокиным за статус лучшего российского вратаря прямо сейчас, то это ветеран Сергей Бобровский. 33-летний страж ворот «Пантерз» в последние сезоны несколько сдал, но этот начал как в былые годы в «Коламбусе».

Бобровский отразил 94,6 процента бросков, пропустил в среднем 1,79 шайбы и одержал пять побед за пять матчей. Все эти показатели – лучшие у россиян. «Флорида» лидирует на «Востоке» со стопроцентным показателем побед (7 в 7 играх) и с 13 пропущенными шайбами. Это четвёртый показатель в лиге после «Каролины» (8), «Баффало» и «Сент-Луиса» (по 11). Кажется, тренерскому штабу всё же придётся поломать голову при выборе основного вратаря.

Разумеется, это только первые выводы об игре россиян в этом сезоне. Более основательные, со списком кандидатов в сборную, можно будет сделать ближе к январю. Во второй части материала Nevasport расскажет о тех, кто пока расстраивает российских фанатов по той или иной причине.