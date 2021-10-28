Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, рассказал о состоянии здоровья сына после операции на челюсти.

«Саша проходил УМО, врачи дали ему разрешение на тренировки. Сейчас он на сборе в Финляндии, где потихоньку входит в процесс. Уверен, что ничего страшного в этих операциях нет. Понятно, что после хирургического вмешательства какое-то время был дискомфорт, но повторюсь, что всё в порядке», — приводит слова Большунова-старшего «Матч ТВ».

Отец спортсмена сообщил, что Александр прибыл на сбор на пару дней раньше команды, так как пропустил часть тренировочного процесса. Сейчас ему необходимо время, чтобы освоиться и привести себя в тонус.

Напомним, Большунову была сделана операция на челюсти, так как после неудачного лечения зуба они образовалась киста.

Первый этап Кубка мира стартует 26 ноября в финской Руке.