В предыдущем материале Nevasport разобрал кандидатов в сборную России по хоккею на Олимпиаду-2022, которые успешнее всех стартовали в сезоне НХЛ-2021/22. Во второй части обзора – семь игроков, которые пока что расстраивают российских поклонников.

Евгений Малкин (центральный нападающий, «Питтсбург»)

Одна из главных российских звёзд никак не может восстановиться после травмы и операции. Состояние Малкина особенно сильно беспокоит в связи с дисквалификацией Кузнецова и кризисной позицией центрфорварда. Если оба хоккеиста не поедут в Пекин, то адекватной им замены сейчас попросту нет. При всём уважении к Наместникову и Барбашеву.

Никита Кучеров (правый нападающий, «Тампа-Бэй»)

Кучеров также вошёл в шорт-лист из трёх хоккеистов сборной России на Олимпиаду. Из-за тяжёлой травмы форвард полностью пропустил предыдущий регулярный чемпионат, но зато, вернувшись к плей-офф, разыгрался на полную катушку и взял с «Тампой» второй Кубок Стэнли подряд.

В этом сезоне всё поначалу складывалось неплохо: Кучеров набрал четыре очка в трёх играх. Но увы, снова сломался. Слухов о его травме ходило много, в том числе самых пессимистичных. По последним данным, форвард успешно перенёс операцию на нижней части и выбыл на 8-10 недель. Таким образом, ждать его на льду можно будет в январе. Но успеет ли он набрать нужную форму и не сломается ли снова – пока что большой вопрос.

Артемий Панарин (левый нападающий, «Рейнджерс»)

Хлебушек в прошлом сезоне стал лучшим российским бомбардиром НХЛ, даже пропустив десяток игр из-за то ли феноменальной памяти, то ли богатой фантазии Андрея Назарова. В этом же пока хоккеист не радует. Четыре очка за семь матчей, всего один гол и показатель полезности «-4».

Кирилл Капризов (левый нападающий, «Миннесота»)

Межсезонье-2021 увенчалось сагой «Капризов и его контракт». Российский форвард никак не мог договориться о новых условиях с «Уайлд» после прорывного дебютного сезона. Наконец соглашение всё же было достигнуто: форвард за пять лет заработает аж 45 миллионов долларов.

Однако отрабатывать столь жирный контракт Капризов пока не торопится. В шести проведённых матчах нападающий набрал пять очков, при этом всё это были передачи. Забить Капризов не может уже восемь игр регулярки подряд (с учётом прошлого сезона).

Передачи тоже должен кто-то отдавать, но «0+5» за шесть игр – явно не то, на что рассчитывали боссы «Миннесоты».

Никита Зайцев (защитник, «Оттава»)

Александр Романов (защитник, «Монреаль»)

Семёрка или восьмёрка защитников сборной России на Олимпиаду-2022 всё ещё представляет мутное и расплывчатое нечто. Совершенно непонятно, кто поедет в Пекин оборонять подступы к воротам Василевского (или всё же Сорокина с Бобровским?). Никита Зайцев и Александр Романов пока что не радуют. На счету обоих игроков ноль очков в шести и семи играх соответственно и «-5» показатель полезности. Это худший показатель в лиге среди россиян. Столько же у Сергачёва, но он зато очки набирает. «Монреаль» с Романовым, к тому же, идёт вторым по пропущенным шайбам на «Востоке» — 25.

Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

Впрочем, проблемы в обороне сборной удастся частично нивелировать за счёт звёздного вратаря. Василевский, наряду с Кучеровым и Овечкиным, вошёл в тройку российских игроков в списке ИИХФ, но сейчас уже есть сомнения, что именно на него сделают ставку в Пекине. Двукратный победитель Кубка Стэнли, обладатель «Везины» и «Конн Смайта» в этом сезоне пока не выручает.

«Тампа» — абсолютно худшая по пропущенным шайбам в Восточной конференции (27), Василевский за шесть игр напропускал 22 шайбы, причём в двух стартовых играх (2:6 с «Питтсбургом» и 7:6 с «Детройтом») ворота Василевского поразили аж 13 раз.

По отражённым броскам в этом сезоне Василевский уступает не только упомянутым Бобровскому и Сорокину, но и Игорю Шестёркину из «Рейнджерс». По пропущенным шайбам Василевский аутсайдер, а по коэффициенту надёжности – пятый. Помимо упомянутой тройки его опережает Антон Худобин из «Далласа».

Конечно, многое зависит и от игры защиты, а она Василевского в этом сезоне страхует не лучшим образом. Но на то и нужен топовый вратарь, чтобы выручать после ошибок обороны. Тем более, что в составе сборной России такие ошибки наверняка будут в немалом количестве. Хочется верить, с Василевским к февралю всё будет в порядке.

Разумеется, это только первые выводы об игре россиян в этом сезоне. Более основательно и предметно, со списком кандидатов в сборную, можно будет поговорить ближе к декабрю.