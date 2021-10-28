Россиянка Дина Аверина завоевала еще одну золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастики, который проходит в Китакюсю (Япония). Она стала первой в упражнении с булавами, получив 27,100 балла.

Второе место заняла ей сестра Арина Аверина. Она допустила ошибку на одном из элементов и получила 26,750 балла. Третьей стала белоруска Анастасия Салос с результатом 26,400.

Напомним, что днем ранее Дина Аверина взяла две золотые медали: в упражнениях с мячом и обручем. Таким образом, сегодня она стала 16-кратной чемпионкой мира. Арина вчера взяла серебро в упражнении с мячом.

Сразу после упражнений с булавами стартует финал в упражнении с лентой, где также выступят Дина и Арина Аверины.