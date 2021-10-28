Хавбек сборной Хорватии по футболу Никола Влашич уверен в победе своей команды над Россией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Хорваты на данный момент занимают второе место в таблице, отставая от россиян на 2 очка.

«Для нас огромный плюс в том, что сыграем дома. В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком, — цитирует Bobsoccer Влашича. — Думаю, с их поддержкой мы выиграем у России и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе!»

При этом бывший полузащитник ЦСКА отметил, что сперва команде надо будет обыграть на выезде Мальту.

11 ноября Россия сыграет дома с Кипром, а Хорватия — в гостях с Мальтой. Если команды в этих играх покажут одинаковый результат, то в заключительной игре в Сплите хорватам необходимо будет побеждать. Команду Валерия Карпина устроит и ничья. Игра пройдёт 14 ноября.