Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 13-м туре чемпионата России по футболу.

Специалист отметил, что при владении мячом сине-бело-голубые показывают вариативность, а их защитник Дуглас Сантос может играть как с левого края, так и уходить в позицию «шестерки». По словам Шварца, «Динамо» готово к обеим схемам, но планирует отталкиваться от своей философии игры.

«Матч «Зенит» — «Спартак» посмотрел два раза: первый — по телевизору в режиме онлайн, потом в записи. «Зенит» был очень эффективен, это отразилось в количестве мячей, которые они смогли забить», — приводит слова Шварца «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» примет «Динамо» в пятницу, 29 октября. Игра состоится на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.