Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав не против снова вернуться в ЦСКА, утверждает бразильский журналист Фабио Алейшо в Твиттере. По его словам, 37-летний форвард не хочет продлевать контракт с клубом из Казахстана, истекающий в конце года.

Вагнер Лав намерен в 2022 году подписать контракт с ЦСКА на шесть месяцев, после чего завершить карьеру. Но если соглашения с российским клубом форвард не заключит, то вернётся в Бразилию.

Если сделка состоится, то Вагнер Лав в четвёртый раз станет игроком армейского клуба. Впервые он присоединился к ЦСКА в 2004 году. В 2009-м он уехал в аренду в Бразилию, из которой вернулся обратно в июле 2010 года.

В 2013-м состоялся третий переход Вагнера Лав в ЦСКА, тогда форвард отыграл в России вторую половину сезона-2012/13.

Бразилец уже был близок к четвёртому переходу в столичный клуб летом прошлого года, но тогда сделка не состоялась, и Вагнер Лав присоединился к «Кайрату».

За год Вагнер Лав провёл за «Кайрат» 51 матч во всех турнирах и забил 23 мяча. В составе ЦСКА на его счету в общей сложности 259 игр и 124 мяча.