Уже завтра в Ванкувере стартует второй этап Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada, на котором ожидается большой взрослый дебют Камилы Валиевой. Ранее юная звезда «Хрустального» уже выступила на международной «бэшке», но серию Гран-при для себя еще не открыла. Впрочем, интересными будут и остальные дисциплины: о главных интригах канадского турнира рассказывает Nevasport.

Женщины. В Канаде рассчитывают на победу Алисы Лю

Канадский эксперт Эшер Хилл сделал прогноз на предстоящий турнир. Несмотря на то, что в список участников вошли россиянки Валиева и Туктамышева, он заранее присудил победу американке Алисе Лю. Хотя и признался, что хотел бы видеть первой Алёну Косторную.

Прогноз канадца кажется несколько опрометчивым: Валиева ураганом ворвалась во взрослое катание, установив два мировых рекорда на своем первом старте. Короткую программу она проиграла из-за падения с тройного акселя, но даже в случае повторения этой ошибки на Гран-при у неё останутся прекрасные шансы на победу. При соперничестве с Елизаветой Туктамышевой вчерашняя юниорка не может назвать триксели своим козырем, но на этот случай у неё есть четверные прыжки — в Финляндии она сделала три квада (сальхов и два тулупа), поэтому даже падение с акселя не опустило её на второе место.

Если Камила не планирует облегчать контент (или падать чаще, чем в Эспоо), то конкуренток в Ванкувере у нее не будет. Да, Лю выиграла уже три турнира в этом сезоне, но набрала на них 205, 207 и 219 баллов. Для сравнения: у Валиевой в Финляндии было 249 с учетом двух падений. Поэтому не очень понятно, чем руководствовался Хилл, загадывая Алисе золото.

Основная борьба развернется за второе и третье места, на которые точно будут претендовать Косторная, Туктамышева и Лю, а также, возможно, японки Вакаба Хигучи и Маи Михара. Оглядываясь на предыдущие старты, можно предположить, что серебро достанется «Императрице»: свое преимущество над Косторной она уже доказала в очной встрече, а бороться с Лю ей помогут тройные аксели. У Елизаветы их три на две программы, у Алисы — пока один, но нестабильный и практически всегда недокрученный.

Однако такого прыжка может хватить американке, чтобы не пустить на пьедестал действующую чемпионку Европы Алёну Косторную, которая до сих пор не вернулась к былым кондициям. В Эспоо она катала упрощенный вариант короткой программы, а триксель вставила только в произвольную, да и то всего один. Её главным оружием будет стабильно высокая вторая оценка, но Алисе могут помочь два фактора: то, что этап проводится за океаном, и возможное нежелание организаторов поднимать три российских флага на награждении.

Мужчины. Что, если Браун обыграет Чена?

В мужском турнире, будем откровенны, рассчитывать на победу россиян не приходится: возможно, наши спортсмены и вовсе не попадут на пьедестал, но, конечно, возможно и обратное. Главными фаворитами будут американцы Нейтан Чен и Джейсон Браун, которые начали этот сезон совершенно по-разному.

Браун уже успел словить войну хейта, выиграв турнир в Финляндии: он традиционно выступал без четверных прыжков, а также завалил тройной аксель, но опередил Михаила Коляду с двумя квадами. За невероятное скольжение (оно у Джейсона и правда выше всяческих похвал) судьи прощают ему любые ошибки, и получается, что контента, который прыгают девочки-одиночницы, ему хватает для борьбы с фигуристами топ-уровня.

Однако в Ванкувере его главным соперником будет спортсмен, которого не просто так называют королем квадов: у Чена есть опыт успешного исполнения шести (!) четверных прыжков в одной программе. Правда, на домашнем Гран-при в США Нейтан рассыпался и сорвал короткую программу, а затем наошибался в произвольной, сдвоив два прыжка.

Соревнования в Ванкувере помогут понять, что произошло в Лас-Вегасе: турнир для Чена просто не задался или же спортсмен оказался в кризисе за несколько месяцев до Олимпиады? Если Нейтан растеряет четверные прыжки, то Браун может сотворить сенсацию и обыграть трехкратного чемпиона мира. Но такой сценарий, конечно, кажется не очень реалистичным: вряд ли судьи будут тянуть Джейсона в ущерб одному из лучших фигуристов планеты.

Для российских болельщиков турнир будет интересен выступлениями Александра Самарина, Макара Игнатова и Евгения Семененко, выделить фаворита среди которых сейчас нельзя. Самарин, еще в прошлом году собравшийся завязать со спортом, нашел в себе силы продолжить и буквально воскрес, поэтому от него можно ожидать вполне достойного выступления. То же касается и Игнатова с Семененко: фигуристам порой не хватает стабильности и опыта, но их технический набор позволяет бороться на высшем уровне. Евгений и вовсе превратился в одного из главных героев российской фигурки: в прошлом году он вместе с Колядой завоевал для страны третью олимпийскую квоту, а в этом успешно выступил в Эспоо с тремя квадами в произвольной программе. Против него говорит лишь нехватка авторитета: 18-летний спортсмен появился на международной арене совсем недавно, поэтому оценки пока получает скромные, хотя и не уступает соперникам в мастерстве.

Пары и танцы. Возвращение Павлюченко/Ходыкина и ответ Дэвис/Смолкина на хейт

В парном катании, похоже, можно раздавать медали заранее: победителями, скорее всего, станут чемпионы мира Суй Вэньцзинь и Хань Цун из Китая — соперников, которые могут отнять у них золото, практически нет.

Этот этап будет интересен с другой точки зрения: во-первых, можно будет снова увидеть новую пару Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд, образованную после того, как экс-партнер француженки Морган Сипре завершил карьеру из-за громкого секс-скандала.

Во-вторых, долгожданным событием для российских зрителей станет возвращение на большой лед Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, состояние которых по-прежнему находится под вопросом. Пара пропустила контрольные прокаты из-за того, что у Дениса возникли проблемы со спиной, а на этапе Кубка России показала лишь короткую программу. По словам партнера, они и не планировали исполнять произвольную — она не входила в их график подготовки к Гран-при.

В танцах на льду Россию представят два дуэта: Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный и Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Для обеих пар этот сезон станет дебютным на взрослом уровне, поэтому стоит понимать, что оценки им будут придерживать даже при безупречных прокатах. Основная задача россиян — кататься чисто и набираться опыта, но для Дэвис и Смолкина предстоящий этап будет иметь особое значение. То, что они получили право выступить на турнире, вызвало много негатива — причем, не со стороны фанатов, а от «коллег по цеху» — других российских фигуристов. В частности, активно выражал недовольство Игорь Еременко. В Ванкувере Дэвис и Смолкин должны постараться выступить на максимум, чтобы их участие в турнире больше не оставляло вопросов.

Соревнования стартуют уже завтра, 29 октября: в 23:00 спортивные пары представят свои короткие программы.