Российская спортсменка Дина Аверина осталась без золота в упражнениях с лентой на чемпионате в мире по художественной гимнастике. Судьи оценили ее выступление на 23,900 балла, она уступила победительнице пять сотых.

Золотую медаль завоевала представительница Белоруссии Алина Горносько с 23,950 балла. Сестры Аверины стали второй и третьей. После своих выступлений спортсменки подавали протест, однако судьи не изменили их оценки.

Напомним, вчера, 27 октября, Дина Аверина одержала две победы: в упражнениях с мячом и обручем. Арина взяла серебро в упражнении с мячом. Еще одно золото и серебро они выиграли в дисциплине с булавами.