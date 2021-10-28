Серебряный призёр чемпионата мира Евгений Гараничев поделился подробностями полицейского обыска на чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольце. Спортсмен оказался в центре биатлонного скандала вместе с Александром Логиновым.

«Мне говорили, что ко мне никаких вопросов нет, что я могу уйти. А я отвечал: «Нет, извините, зачем мне уходить. Я с этим человеком нахожусь для поддержки». У него (Александра Логинова) сразу забрали телефон, а я успел отправить сообщение тренеру, что к нам пришла полиция», – цитирует биатлониста Матч ТВ.

Гараничев добавил, что после отправки СМС у него тоже забрали телефон.

Напомним, на чемпионате мира по биатлону в 2020 году у Александра Логинова и Евгения Гараничева прошли обыски полиции. Как оказалось, у тренера Логинова Александра Касперовича на турнире была поддельная аккредитация.