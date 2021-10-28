Гарри Кейн забил в этом сезоне уже 10 голов, и все же есть ощущение, что он был далеко не лучшим.
28-летний нападающий пропустил первую игру Spurs в рамках кампании потому что поздно вернулся к предсезонной подготовке. Причина это в неудавшемся трансфере в Manchester City. Свой пока единственный гол в Премьер-лиге форвард забил во время матча с «Ньюкасл», где «Тоттенхэм» одержали победу со счетом 3:2. Многое прогнозисты предвидели такой исход матча и сделали свой прогноз ставок на футбол.
После этого Кейн сказал: «Всегда много разговоров, когда я провожу несколько матчей без гола. Я человек, который, конечно, хочет забивать в каждой игре, в которую я играю. Но я не паникую во время серии игр, в которых я не забиваю. Это был мой 10-й гол в в этом году, и, надеюсь, я смогу добавить еще несколько в следующих играх».
У Кейна действительно было медленное начало сезона?
Вердикт о старте Гарри Кейна во многом зависит от того, судить ли вы его по Премьер-лиге или нет. По состоянию на 20 октября в целом за клуб и страну он забил 10 голов в 15 матчах. За такой же период в другие годы он только дважды забивал больше голов и единожды сыграл больше матчей.
То же самое верно и в том случае, если исключить матчи сборной Англии и считать только Spurs. В сезоне 2015–16 форвард провел семь игр Премьер-лиги, прежде чем забить гол.
Результаты Кейна после семи матчей Премьер-лиги.
|Сезон
|Игры
|Голы
|2021-22
|15
|10
|2020-21
|13
|10
|2019-20
|15
|13
|2018-19
|15
|6
|2017-18
|15
|15
|2016-17
|7
|2
|2015-16
|16
|3
|2014-15
|9
|4
|2013-14
|4
|0
Голы Гарри в сессии этого года были забиты Pacos Ferreira, Венгрии, Андорре, Польше, Wolves (a Carabao Cup XI), Mura и наконец Newcastle.
Однако, если мы посмотрим исключительно на Премьер-лигу, то начало Кейна в этом сезоне заметно снизилось по сравнению с последними годами. У него один гол и одна голевая передача в первых семи матчах.
В своих первых семи матчах Премьер-лиги в прошлом сезоне под руководством Жозе Моуринью он забил шесть мячей и способствовал восьми голам. За четыре сезона до этого он тоже забивал по пять или шесть голов каждый раз. О чем ранее сообщала лучшая букмекерская контора для ставок на спорт.
Его броски (17) и касания в штрафной соперника (27) являются наименьшими на данном этапе с 2014-15 годов. Они также ниже любого из его сезонных средних показателей для Spurs.
Что изменилось?
Результаты Кейна опустились ниже чем в прошлом году или около того, и он не был самым продвинутым игроком Spurs в игре по средней позиции ни в одном из своих первых пяти стартов Премьер-лиги в этом сезоне.
В этом семестре он только 27 раз касался мяча в штрафной соперника в лиге, меньше, чем 35 других игроков, и сравнялся с Джоэлинтоном из Ньюкасла.
Но против «Ньюкасл» он был самым продвинутым игроком Spurs, также преодолев большее расстояние (10,32 км) и совершив больше спринтов (20), чем в любой другой игре в этом сезоне.
Каковы шансы что Гарри вернется в хорошую форму?
Кейн все еще может черпать вдохновение в том, как его забитые голы часто набирают обороты по ходу сезона. В прошлом семестре он забил 10 голов за клуб и страну к этой дате и в итоге забил 39.
Ему тоже есть к чему стремиться — рекорды лучших бомбардиров Англии, Tottenham и Премьер-лиги находятся в пределах его досягаемости, он еще может выиграть главный трофей.
Источник: https://vprognoze.ru/
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