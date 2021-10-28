Гарри Кейн забил в этом сезоне уже 10 голов, и все же есть ощущение, что он был далеко не лучшим.

28-летний нападающий пропустил первую игру Spurs в рамках кампании потому что поздно вернулся к предсезонной подготовке. Причина это в неудавшемся трансфере в Manchester City. Свой пока единственный гол в Премьер-лиге форвард забил во время матча с «Ньюкасл», где «Тоттенхэм» одержали победу со счетом 3:2. Многое прогнозисты предвидели такой исход матча и сделали свой прогноз ставок на футбол.

После этого Кейн сказал: «Всегда много разговоров, когда я провожу несколько матчей без гола. Я человек, который, конечно, хочет забивать в каждой игре, в которую я играю. Но я не паникую во время серии игр, в которых я не забиваю. Это был мой 10-й гол в в этом году, и, надеюсь, я смогу добавить еще несколько в следующих играх».

У Кейна действительно было медленное начало сезона?

Вердикт о старте Гарри Кейна во многом зависит от того, судить ли вы его по Премьер-лиге или нет. По состоянию на 20 октября в целом за клуб и страну он забил 10 голов в 15 матчах. За такой же период в другие годы он только дважды забивал больше голов и единожды сыграл больше матчей.

То же самое верно и в том случае, если исключить матчи сборной Англии и считать только Spurs. В сезоне 2015–16 форвард провел семь игр Премьер-лиги, прежде чем забить гол.

Результаты Кейна после семи матчей Премьер-лиги.

Сезон Игры Голы 2021-22 15 10 2020-21 13 10 2019-20 15 13 2018-19 15 6 2017-18 15 15 2016-17 7 2 2015-16 16 3 2014-15 9 4 2013-14 4 0

Голы Гарри в сессии этого года были забиты Pacos Ferreira, Венгрии, Андорре, Польше, Wolves (a Carabao Cup XI), Mura и наконец Newcastle.

Однако, если мы посмотрим исключительно на Премьер-лигу, то начало Кейна в этом сезоне заметно снизилось по сравнению с последними годами. У него один гол и одна голевая передача в первых семи матчах.

В своих первых семи матчах Премьер-лиги в прошлом сезоне под руководством Жозе Моуринью он забил шесть мячей и способствовал восьми голам. За четыре сезона до этого он тоже забивал по пять или шесть голов каждый раз. О чем ранее сообщала лучшая букмекерская контора для ставок на спорт.

Его броски (17) и касания в штрафной соперника (27) являются наименьшими на данном этапе с 2014-15 годов. Они также ниже любого из его сезонных средних показателей для Spurs.

Что изменилось?

Результаты Кейна опустились ниже чем в прошлом году или около того, и он не был самым продвинутым игроком Spurs в игре по средней позиции ни в одном из своих первых пяти стартов Премьер-лиги в этом сезоне.

В этом семестре он только 27 раз касался мяча в штрафной соперника в лиге, меньше, чем 35 других игроков, и сравнялся с Джоэлинтоном из Ньюкасла.

Но против «Ньюкасл» он был самым продвинутым игроком Spurs, также преодолев большее расстояние (10,32 км) и совершив больше спринтов (20), чем в любой другой игре в этом сезоне.

Каковы шансы что Гарри вернется в хорошую форму?

Кейн все еще может черпать вдохновение в том, как его забитые голы часто набирают обороты по ходу сезона. В прошлом семестре он забил 10 голов за клуб и страну к этой дате и в итоге забил 39.

Ему тоже есть к чему стремиться — рекорды лучших бомбардиров Англии, Tottenham и Премьер-лиги находятся в пределах его досягаемости, он еще может выиграть главный трофей.

Источник: https://vprognoze.ru/