Бывший российский фигурист Сергей Воронов стал главным тренером сборной Казахстана. Об этом стало известно перед открытием международного турнира «Denis Ten Memorial Challenge 2021».

«Это исторический момент: теперь готовить наших фигуристов будет один из сильнейших спортсменов, друг Дениса, Сергей Воронов. Искренне благодарю за то, что принял предложение», — сказала вице-президент Национальной федерации конькобежцев Казахстана Оксана Тен.

Напомним, что турнир в Казахстане организован в память о фигуристе Денисе Тене, который трагически погиб в июле 2018 года в возрасте 25 лет. Он пытался остановить грабителей, которые хотели украсть зеркала с его автомобиля, но те пырнули его ножом в бедро и задели артерию. Спортсмен скончался от потери крови.

Незадолго до гибели Тен поставил Воронову произвольную программу.

Воронов — двукратный чемпион России, медалист чемпионатов Европы и этапов Гран-при.