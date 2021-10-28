Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова недовольна результатами финала с лентой на чемпионате мира в Японии. Российская команда подала еще один протест.

В финале упражнений с лентой судьи оценили выступление 16-кратной чемпионки мира Дины Авериной на 23, 900 балла. На пять сотых больше они поставили представительнице Белоруссии Алине Горносько. Третьей стала Арина Аверина с результатом 23,450 балла.

Если сравнить оценки победительницы и серебряного призера, то судьи поставили Дине больший балл за исполнение, но уменьшили ее результат в сложности. У Алины Горносько – обратная ситуация. Таким образом, оценка белоруска получила 15.000 и 8.950 за сложность и исполнение соответственно. Дина Аверина – 14.700 и 9.200 балла.

Вчера, 27 октября, Дина Аверина одержала две победы: в упражнениях с мячом и обручем. Арина взяла серебро в упражнении с мячом. Еще одно золото и серебро они выиграли в дисциплине с булавами сегодня, 28 октября.

Напомним, чемпионат мира по художественной гимнастике в Японии проходит с 27 по 31 октября. Ранее судейским скандалом отметился финал личного многоборья и групповых программ на Олимпиаде в Токио.