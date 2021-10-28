Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова оценила судейство финала чемпионата мира в Японии. В упражнениях с лентой Аверины остались без золота, а команда подала новый протест.

Главный тренер сборной обвиняет в несправедливом судействе Наталью Кузьмину, входящую в состав коллегии арбитров.

«Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Никак она не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России. Она сделала, так что Дина не выиграла золотую медаль – это было выше ее сил и началось это все с утра», – цитирует Винер-Усманову Матч ТВ.

Тренер добавила, что они подавали протесты, но их не удовлетворили. Винер-Усманова уверена, что «Кузьмина продолжает делать свое дело».

В финале упражнений с лентой судьи оценили выступление 16-кратной чемпионки мира Дины Авериной на 23, 900 балла. На пять сотых больше они поставили представительнице Белоруссии Алине Горносько. Третьей стала Арина Аверина с результатом 23,450 балла.