В октябре главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав команды на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Состав оказался не просто расширенным, а сверхрасширенным. В него вошёл аж 41 футболист. Свой выбор Карпин объяснил ситуацией с многочисленными травмами во время предыдущих пауз на матчи сборных.

Однако 41 футболист – далеко не предел для нашей сборной. Фанаты со стажем могут вспомнить, как однажды в список кандидатов было включено аж 59 игроков. Произошло это в 2002 году, и автором списка стал также Валерий Георгиевич. Но не Карпин, а Газзаев. С годами этот состав оброс легендами и по большому счёту стал самым запоминающимся событием в сборной при Газзаеве.

19 лет спустя Nevasport пытается разобраться: что это было и зачем.

Газзаев — рулевой

В 2002 году российская сборная напоминала нынешнюю. Команда провалилась на чемпионате мира, не выйдя из группы. Пост главного тренера оставил Олег Романцев, который до этого долго и довольно успешно руководил командой. А главной проблемой, как и этим летом, стал средний возраст футболистов основной обоймы. Одна из статей в российской прессе перед ЧМ-2002 даже называлась «сборная Юрского периода».

После отставки Романцева впервые поползли разговоры о тренере-иностранце, причём одно из изданий, само того не ведая, предсказало будущее. В заметке говорилось, что сборная России не выйдет на новый уровень, даже если её возглавит Фергюсон или Капелло. Десять лет спустя именно Фабио Капелло станет тренером главной российской команды.

Но на тот момент кандидат на пост главного тренера был очевиден. Им стал, как и в этом году, Валерий Георгиевич. ЦСКА Валерия Газзаева шёл в лидерах в чемпионате России, кроме того, тренер на тот момент успешно руководил молодёжной командой. Под его руководством молодёжка одержала четыре победы в шести матчах, а в составе зажглись несколько восходящих звёздочек вроде братьев Березуцких, Аршавина, Кержакова, Павлюченко…

Тренерский совет

В июле Газзаев, только вступивший в должность главного тренера сборной, провел одно из самых нелепых мероприятий в истории нашей команды. 19 июля он объявил о созыве тренерского совета из наставников всех 16 (без учётом самого Газзаева – 15) клубов чемпионата России.

Газзаев объяснял это желанием возродить советские традиции, где проводились аналогичные советы. Непонятно, правда, почему Валерий Георгиевич не учёл, что то, что работало в годы советской обязаловки, не всегда будет работать в современности. В результате на совет пришли лишь пять тренеров из 15 (плюс ещё один представитель тренерского штаба).

Как вы думаете, сколько тренерских советов Газзаев успел провести? Правильно, один, самый первый. Больше эта тема не поднималась.

Список 59

Через месяц после тренерского совета был опубликован тот самый список кандидатов. В него вошли:

Вратари: Овчинников («Локомотив»), Нигматуллин, Мандрыкин (оба – ЦСКА), Чичкин («Ротор»), Малафеев («Зенит»), Габулов («Алания»)

Защитники: Даев, Евсиков, А. Березуцкий, В. Березуцкий (все – ЦСКА), Игонин («Зенит»), Колодин, Кузьмин (оба – «Уралан»), Дубинский, Васильев (оба – «Шинник»), Ковтун («Спартак»), Олеников, Романов (оба — «Ротор»), Игнашевич, Нижегородов, Сенников (все – «Локомотив»), Микадзе («Сатурн-РенТВ»), Д.Н. Смирнов («Торпедо-ЗИЛ»)

Полузащитники: Смертин («Бордо», Франция), Хохлов («Реал Сосьедад», Испания), Гусев, Яновский, Соломатин, Трипутень, Тлисов (все — ЦСКА), Аршавин («Зенит»), Бобер, Каряка (оба – «Крылья Советов»), Титов, Кудряшов (оба – «Спартак»), Измайлов («Локомотив»), Д. Базаев, Кусов (оба – «Алания»), Д.А. Смирнов («Торпедо-ЗИЛ»), Дятель («Динамо»), Алдонин, Кривов, Трифонов (все – «Ротор»), Лактионов («Самсунг», Южная Корея), Бут («Фрайбург», Германия), Семшов («Торпедо»), Лоськов («Локомотив»)

Нападающие: Попов, Гогниев, Кириченко, Семак (все – ЦСКА), Пименов («Локомотив»), Павлюченко («Ротор»), Будунов («Анжи»), Пиюк («Торпедо-ЗИЛ»), Данишевский, Бесчастных, Сычев (все – «Спартак»), Кержаков («Зенит»)

Почему список оказался такой длинный

Сейчас, годы спустя, принято смеяться над этим списком. Дубинский, Микадзе, Трипутень, Тлисов, Кусов, Кривов, Будунов, Пиюк – сейчас их фамилии мало что скажут фанатам футбола. Но на самом деле всё было не так страшно.

1) Этот список не был составом на ближайшие матчи. Когда Газзаев его огласил, он подразумевал, что будет опираться на эту обойму в ближайшие годы. Разумеется, этот список ни к чему не обязывал – кто же мог знать, что уже через год в основе ЦСКА заиграет 17-летний паренёк Игорь Акинфеев, который в рекордные сроки пробьётся и в сборную.

Если посмотреть состав сборной России в последние несколько лет, то в нём также окажется примерно такое число игроков.

2) Ряд футболистов были кандидатами в молодёжку. Газзаев успешно поработал с молодёжной командой и знал, кто может прогрессировать в ближайшее время и дорасти до главной сборной.

Разумеется, уровень молодого таланта никогда не гарантирует, что он останется таким и во взрослом возрасте. Можно подавать большие надежды, но так и не оправдать их. Например, Малафеев, Габулов, Березуцкие, Колодин, Аршавин и Павлюченко оправдали и шесть лет спустя они войдут в состав сборной на «бронзовом» Евро-2008.

Микадзе, Дятель, Тлисов, Кусов, Пиюк и другие оправдать не смогли, а самый мемный игрок в составе – Алексей Трипутень – и вовсе завершил карьеру из-за тяжёлой травмы в 21 год. Кстати, у него карьера после футбола сложилась успешно: он поработал журналистом, а сейчас занимается бизнесом и живёт в Черногории. В 2002 году он успел провести три матча за молодёжную сборную России, так что ничего удивительного в его попадании в лонглист не было.

Четверо опальных

Мало кто помнит, но помимо «Списка 59» Газзаев представил ещё один, менее известный список. В него попали четыре футболиста, которых он решил не вызывать в сборную ради решения омолодить команду (помните — «сборная Юрского периода»). Ими стали Виктор Онопко, Валерий Карпин, Александр Мостовой и Дмитрий Аленичев.

Если 32-летний Онопко и 33-летние Карпин с Мостовым вписывались в эту логику, то чем Газзаева обидел 29-летний Аленичев, непонятно.

Забавно, что Валерий Георгиевич нарушит своё решение по трём игрокам из четырёх. Уже через месяц в сборную будет вызван Онопко, в феврале 2003 года последний матч за команду сыграет Карпин, а спустя пару месяцев вернётся и Аленичев. Непреклонен был Газзаев только в отношении Мостового.

По иронии судьбы, 19 лет спустя сборную России возглавит как раз Карпин, а Онопко войдёт в его тренерский штаб.

Без объяснения причин в число кандидатов сборной не были включены ещё четыре участника ЧМ-2002 от сборной России: вратари Станислав Черчесов (38 лет) и Александр Филимонов (28) и защитники Юрий Никифоров (31) и Игорь Чугайнов (32). Но по их кандидатурам вопросов не было: время этих футболистов уже ушло.

Зачем был нужен этот список

Главный вопрос по этому списку был даже не «почему так много», а «зачем он был нужен». На самом деле причина банальная: пиар-ход. Газзаеву нужно было возвращать симпатии фанатов к осточертевшей сборной, и он попытался показать, как работает над омоложением состава. Стариков уберём, включим по максимуму молодёжи, болейте за этих ребят, всё у нас впереди.

Таким же пиар-ходом было решение назначить капитаном сборной России Егора Титова. Спартаковские фанаты всегда играли важную роль в отношениях болельщиков к национальной команде, и назначение тренера из ненавистного ЦСКА было решено сгладить капитанской повязкой Титову. Правда, Титов на тот момент был тяжело травмирован и в результате капитаном стал формальный его сменщик Алексей Смертин, а Титов при Газзаеве надел повязку только в одном матче.

Что было дальше

Валерий Газзаев бодро начал со сборной России, одержав яркие победы над Ирландией (4:2) и Албанией (4:1). В феврале 2003 года россияне выиграли международный турнир на Кипре, но уже в марте неожиданно для всех проиграли Албании 1:3. Затем последовало ещё одно сенсационное поражение от Грузии (0:1) и во многом случайная ничья со Швейцарией (2:2). Газзаева критиковали и за результат, и за примитивный невнятный футбол, и за его лоббизм: тренер постоянно тянул в сборную игроков ЦСКА, даже тех, кто её уровню не отвечал. В результате летом 2003 года тренер оставил национальную команду, и её в экстренном порядке принял Георгий Ярцев. Он пригласил в сборную несколько футболистов, проигнорированных Газзаевым, и в итоге пробился на Евро-2004. Газзаев же в 2003 году принесёт ЦСКА первое чемпионство в российской истории, а в 2005-м выиграет Кубок УЕФА.

Ну а из «списка 59» более-менее существенное количество матчей в сборной с 2002 года проведёт 21 футболист. Не так уж много, но и не то, чтобы мало.