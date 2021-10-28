Серхи Бархуан стал исполняющим обязанности главного тренера «Барселоны». До этого он возглавлял резервную команду клуба.

По информации пресс-службы «Барселоны», уже сегодня, 28 октября, президент каталонцев Жоан Лапорта представит Бархуана команде. Отмечается, что его назначение – временная мера.

СМИ считают приход Бархуана периодом ожидания Хави. После расторжение контракта с клубом «Аль-Садд» он может прийти в штаб каталонской команды.

Ранее руководство «Барселоны» уволило Рональда Кумана с поста главного тренера клуба. Специалист возглавлял его с лета 2020 года.